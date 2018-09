Ambulanza si ferma in campo durante la partita, i calciatori la spingono

L'episodio più signifativo di Vasco da Gama-Flamengo in Brasile non è arrivato da una giocata ma da un contrattempo... automobilistico. Nel finale del match, l'ambulanza entrata in campo per soccorrere Bruno Silva, giocatore dei padroni di casa, si è fermata. I giocatori in campo si sono subito messi all'opera e da bravi automobilisti hanno soccorso il guidatore dell'ambulanza

Coisas que você só vê no futebol brasileiro: pic.twitter.com/upuuckKO3x — Gávea News (@GaveaNews) September 15, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA