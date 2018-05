Tutti vogliono Alisson, ma Monchi: «Ma lui da noi sta bene»

di Francesco Balzani

Lasciare la Roma? Ne parliamo dopo il Mondiale…». Quando la quotazione, già altissima, potrebbe schizzare ulteriormente. A spaventare i tifosi giallorossi ieri ci ha pensato Alisson Becker. Il portiere, che in questa stagione ha collezionato 22 clean sheet, prima di partire per Londra insieme al suo Brasile in vista del Mondiale in Russia, ha lasciato le porte aperte a una possibile cessione: «Sono concentrato sul Mondiale e sugli obiettivi della Seleçao. I miei procuratori si occupano della parte fuori dal campo. Ci penserò dopo, con calma».

Nel frattempo però per lui è già in atto un’altra finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. Le papere di Karius («Ci sono rimasto male. Deve rialzare la testa e deve essere orgoglioso di essere arrivato in finale», ha detto Alisson) e le incertezze di Navas hanno, infatti, convinto i due club a spingere sull’acceleratore per il romanista. A Trigoria finora hanno resistito, ma ci sono da considerare due fattori: la volontà del capitano del Brasile e una plusvalenza da record mondiale. Di fronte a un’offerta superiore ai 70 milioni, infatti, per la Roma sarebbe difficile dire di no. Con quei soldi Monchi potrebbe regalare a Di Francesco due colpi anche se ci sarebbe poi da sostituire Alisson (Perin resta in pole). Ad oggi la volontà della Roma è ancora quella di blindare il brasiliano con un adeguamento fino a 4 milioni a stagione, ma potrebbe non bastare anche perché lo stipendio di colleghi come Neuer (8), De Gea (7) e Donnarumma (6) è superiore. «Alisson via? Per far andare via un giocatore - ha spiega Monchi a margine della cerimonia di premiazione del Football Leader 2018 a Napoli - servono tre cose: un’offerta fatta, un’offerta accettata e la volontà del giocatore di andare via. Fino ad oggi non abbiamo nulla di tutto questo, quindi fino ad oggi resta qui. È normale che ci siano le voci di mercato, ma siamo tranquilli perché il ragazzo è contento a Roma e noi siamo contenti con lui».

E Alisson in effetti nella capitale si trova bene, tanto che con la moglie cerca una casa da comprare. I bookmaker però sostengono che il pressing del Liverpool aumenterà vertiginosamente nei prossimi giorni. L’addio è quotato 1,40 con i Reds come prima scelta del tabellone (a 3,50) e il Real dietro a 6.

