«Alisson e Karius, che coincidenza, ho due b****». Battuta divertente su Twitter, ma gli italiani fraintendono e la sommergono di richieste

di Alessia Strinati

Pubblica sul suo profilo Twitter la foto di due calciatori, Alisson, portiere del Brasile ed ex numero uno della Roma passato da pochi giorni al Liverpool e il collega tedesco Karius, pure lui al Liverpool, diventato tristemente famoso per le due incredibili papere nella finale di Champions contro il Real. Indubbiamente due bei ragazzi, tanto che commenta: «Che coincidenza, ho due buchi».



Va chiarito che il termine "hole" tradotto letteralmente in italiano significa sì buchi, ma riferito al gergo calcistico indica gli spazi lasciati dalla squadra in difesa che solitamente vengono colmati da un difensore appunto. Suse, molto probabilmente, vista l'avvenenza dei due calciatori intendeva dire che si sarebbe offerta come difensore pur di poter stare vicino a loro, una battuta divertente, ma che la maggior parte degli utenti italiani ha frainteso.



La ragazza è stata presa letteralmente d'assalto sul suo profilo Instagram da centinaia di italiani, e solo italiani, che hanno iniziato a seguirla. Quasi tutti hanno letto in chiave maliziosa il commento della ragazza e hanno creduto che lei potesse rivelare particolari hot sulla sua pagina. «Da quando ho pubblicato questo tweet sto ancora ricevendo almeno un paio di richieste al giorno sul mio Instagram, principalmente da italiani che presumibilmente pensano di usare la mia pagina per arrivare in qualche modo ai miei buchi».



Una vera e propria gaffe che non ci fa onore in alcun senso: il primo, quello di seguire qualcuno al solo scopo di un “corteggiamento”, il secondo perché abbiamo dimostrato di non essere proprio degli anglofoni modello. Insomma sicuramente la ragazza si è resa conto di essere stata fraintesa, ma certo nella sua lingua non vi era alcuna malizia in quello che ha scritto. Il maschio italiano, dal canto suo, farebbe meglio a seguire qualche corso d'inglese per evitare figuracce che poi possano diventare virali sul web.



What a coincidence I have two holes pic.twitter.com/3NMjuSWxgm — Suse (@okSuse) 17 luglio 2018

