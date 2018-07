Alisson dice addio alla Roma e parte per Liverpool: «Un grande saluto a tutti i tifosi»

di Gianluca Lengua

«Un grande saluto ai tifosi della Roma». Chiude così la sua avventura in giallorosso Alisson Becker il portiere che ha attirato su di se le attenzioni di mezza Europa. Il Liverpool ha accettato la richiesta della Roma di 75 milioni di euro tra parte fissa e variabile e nel pomeriggio il brasiliano, dopo una breve sosta nella Capitale, è ripartito per l’Inghilterra accompagnato dal suo agente italiano Stefano Castagna. Domani sosterrà le visite mediche, firmerà un contratto che lo legherà ai Reds per cinque anni e racconterà la sua verità su tutta la trattativa.

