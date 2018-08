Ajax, Nouri è uscito dal coma dopo oltre 13 mesi: ecco come sta lo sfortunato ex calciatore

di Enrico Chillè

Dopo oltre 13 mesi di coma, l'ormai ex calciatore dell'Ajax, Abdelhak Nouri, si è risvegliato dopo il collasso accusato durante un amichevole pre-campionato tra i lancieri e il Werder Brema, disputata l'8 luglio 2017. Lo ha annunciato la famiglia dello sfortunato 21enne, il cui numero 34 è stato scelto, in suo onore, dai suoi ex compagni di squadra Justin Kluivert, Amin Younes e Kevin Diks, che dall'Ajax sono passati, in estate, rispettivamente a Roma, Napoli e Fiorentina.



Il fratello di 'Appie', come viene soprannominato Nouri, ha rivelato: «È sveglio e cosciente, riesce a comunicare con piccoli gesti. Rispetto al passato, la nostra famiglia ora sta soffrendo meno, ma anche se lo stato neurologico ha registrato sensibili miglioramenti, mio fratello è ancora immobilizzato a letto e i danni fisici potrebbero essere devastanti». Il risveglio dal coma di Nouri, per stessa ammissione del fratello, è stato lento e progressivo: «Da dicembre il quadro clinico è migliorato e oggi, se gli diciamo di aprire la bocca o alzare un sopracciglio, lo fa. Questo significa che risponde bene agli impulsi esterni, anche se può muovere solo la testa».



Dopo il collasso avuto in quella maledetta amichevole, Abdelhak Nouri era stato trasportato in ospedale con un'eliambulanza. L'Ajax, pochi mesi fa, aveva ammesso, tramite il dirigente ed ex portiere Edwin van der Sar, di avere gravi responsabilità per le sorti di Nouri: in quell'occasione, infatti, il defibrillatore fu utilizzato troppo tardi. Per questo motivo, alla luce dei danni permanenti riportati da Nouri, la famiglia è ai ferri corti col club di Amsterdam, da cui pretende un cospicuo risarcimento danni.

