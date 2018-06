Milano parte forte in gara-1 e supera Trento: 98-85

di Marino Petrelli

“Per battere Trento serviranno tanti piccoli particolari da mettere in campo ” aveva detto Simone Pianigiani pochi minuti prima della palla due tra Milano e Trento. E con i particolari, l’EA7 fa sua gara 1 vincendo 98-85. Con la difesa prima di tutto, poi con i canestri nell’area avversaria, senza dimenticare il 51 per cento nel tiro da tre (14/27). Goudelock regala 26 punti ai 10 mila del Forum che vanno in visibilio per le giocate del “mini Mamba”, Micov ne confeziona 16 con 6/10 dal campo. Shields, in casa Dolomiti Energia, fa 31 punti nel giorno del suo compleanno, ma non bastano.



Quintetti base tradizionali, Pianigiani parte con Cinciarini, Goudelock, Kuzminskas, Micov e Tarczewski, Buscaglia risponde con Forray, Shileds, Silins, Hogue e Sutton. Si segna poco nei primi quattro minuti di gioco, poi la squadra di casa prova l’allungo sfruttando i centimetri sotto canestro: 15-7 all’ottavo. Trento non trema e ricuce fino al 15-12 con cui si chiude il quarto. Le triple dell’EA7 provano a fare il solco ad inizio secondo quarto, 26-17, poi 31-22. Trento litiga con i liberi e tira con meno del trenta per cento dal campo. Bertans e Micov giocano una pallacanestro efficace, i raddoppi e la difesa dell’Olimpia mandano in confusione l’Aquila e regalano il massimo vantaggio casalingo: 39-26. Beto Gomes prova a tenere a galla Trento, ma Goudelock e Pascolo regalano il 47-34 con cui si va al riposo lungo, tirando con quasi il 55 per cento dal campo rispetto ad un insufficiente 35 per cento dei trentini.



Buscaglia rientra in campo pensieroso e i dubbi dell’allenatore nativo di Bari si concretizzano in campo in un terzo quarto in cui Milano allunga ancora fino al 70-52 con un dominio dei milanesi da tre punti e una maggiore presenza a rimbalzo. Micov e Goudelock incantano e Milano arriva fino al 77-60 al 33esimo. Beto Gomes non fa più paura, mini Mamba inventa la giocata della partita con un appoggio a canestro da favola, Jerrels da tre e Milano vola sull’82-66. Shields è l’ultimo a mollare per Trento, 19 punti per lui nell’ultimo quarto sui 31 totali, ma la partita è ormai segnata. Finisce 98-85. Gara due tra 48 ore sempre a Milano. Sarà sicuramente una partita diversa.

