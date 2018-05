Matteo Spagnolo, un 14enne italiano al Real Madrid: è il primo di sempre, sulle orme di Doncic

di Domenico Zurlo

Chi ha seguito gli ultimi Europei di pallacanestro , può aver avuto una gioia per gli occhi: veder giocare Luka Doncic, lo sloveno classe 1999 che ha dominato la kermesse trascinando, insieme al più affermato compagno di squadra Goran Dragic - playmaker dei Miami Heat nella NBA - la sua Nazionale al titolo continentale. Dietro il successo di Doncic però non ci sono soltanto il talento e il lavoro duro, ma anche una cantera: quella del Real Madrid, capace di tirarlo su dall'età di 13 anni e di farne un giocatore da altissimi livelli, in Eurolega e presto anche oltreoceano.



Lo stellino Matteo Spagnolo sarà il primo giocatore italiano della storia ad entrare a far parte della Cantera del Real Madrid Basket - si legge nel comunicato stellino - Dopo aver sfiorato più volte la vittoria da avversario, Matteo si ritroverà alla guida di uno dei programmi cestistici più vincenti d'Europa. Matteo, da oltre due anni alla Stellazzurra, ha già preso parte in maglia stellina ad un campionato senior (unico 14enne d'Europa) e vinto vari tornei e riconoscimenti in Italia, Europa e Stati d'Uniti d'America. Per lui si apriranno presto le porte del club più prestigioso d'Europa, mentre per la Stellazzurra si tratta di un altro talento lanciato ai massimi livelli continentali. E non sarà certo l'ultimo









Per Matteo una soddisfazione enorme, ma il talento è indiscusso: quest'anno ha già esordito in un campionato senior, la Serie B, con la Stella Azzurra, unico 14enne a farlo, e negli ultimi anni ha fatto incetta di premi individuali. Due anni orsono, con la maglia della sua Mesagne, in una partita segnò 78 punti, trascinando i suoi compagni alle finali del campionato Under 13.







Playmaker di oltre 180 cm, già fisicamente ben strutturato per la sua età, Matteo sa fare canestro in tanti modi - compreso il tiro da tre - ha una spiccata intelligenza cestistica e sa gestire la squadra, dote fondamentali per una point guard. Per lui la straordinaria occasione di continuare a crescere, con umiltà e costanza, in una squadra al top in Europa: e chissà che tra qualche anno non sarà la Nazionale azzurra a coccolarsi un nuovo Doncic. Se son rose, fioriranno...

Di Doncic ne nasce uno ogni 15-20 anni. Ma anche in Italia, spesso abbiamo talenti che nascono e crescono in strutture d'eccellenza, e alcuni di loro riescono ad affermarsi. Pensiamo ad esempio a, sbarcato in NBA acerbo, a poco più di vent'anni, e ormai un giocatore affermato (campione NBA con San Antonio nel 2014); a, ora ai Los Angeles Clippers ma frenato tante, troppe volte in carriera dagli infortuni; ma anche ad, numero 1 assoluto al draft del 2006 e ora vera e propria meteora; o a, che negli States non ha trovato spazio, ma nel Fenerbahce è una star assoluta e lo scorso anno è diventato campione d'Europa.Il basket italiano e gli addetti ai lavori da oggi però hanno un nuovo nome su cui prendere nota: ha solo 14 anni, è nato a Mesagne, provincia di Brindisi, ed è già nella storia. Già, perché, sarà dalla prossima stagione il primo cestista italiano ad entrare nella cantera del Real Madrid, indossando quella maglia che, prima che di Doncic, è stata di giganti comeo di campionissimi come. Il giovanissimo talento pugliese, cresciuto nella Mens Sana Mesagne e da due anni a Roma nella Stella Azzurra (società di eccellenza nell'ambito della pallacanestro giovanile, non solo in Italia ma anche in Europa), si trasferirà a Madrid tra pochi mesi, stando a quanto annunciato proprio dalla società della Capitale.

