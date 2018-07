Lebron James ai Los Angeles Lakers: 38 milioni di dollari a stagione, 154 in 4 anni

LOS ANGELES - Nella notte italiana l'annuncio che cambia la storia dell'Nba: Lebron James, il giocatore più forte degli ultimi anni, lascia i suoi Cleveland Cavs (Lbj è di Akron, pochi chilometri da Cleveland) dopo averli portati nuovamente in finale e aver vinto il titolo 2016 e raggiunge la franchigia mito dei Los Angeles Lakers. I Lakers sono stati la terra dei trionfi di Abdul Jabbar e Magic Johnson, Kobe Bryant e Shaq ma vivono una crisi di risultati storica. Ora Lbj23 (ma quale sarà il suo numero alla Staples Arena lo scopriremo prossimamente) è il segnale della riscossa. 4 anni di contratto per 154 milioni di dollari, 38 a stagione (si parte da 35 per arrivare a 41 milioni) obiettivo di riportare l'anello a LA e ai tifosi doc come Jack Nickolson.

Il benvenuto da due big dello sport angelino: Kobe Bryant che ringrazia Magic Johnson per il colpo e Slatan Ibrahimovic che scrive "Dopo Dio (lui stesso, ndr) a Los Angeles è arrivato anche il Re (King è il nick name di Lbj,ndr)



© RIPRODUZIONE RISERVATA