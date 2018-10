Roman Reigns lascia il ring: sono malato

di Luca Calboni

Dramma nella WWE, la più importante federazione di wrestling del mondo: Roman Reigns ha la leucemia, e ha annunciato che si allontanerà dal ring per curarsi. Per il lottatore samoano che si esibisce nel roster RAW, il cui vero nome è Leati Joseph Anoa'i, la leucemia è un vecchio nemico, contro cui sta combattendo il suo match più difficile da undici anni: la malattia gli è stata diagnosticata quando aveva 22 anni.



Muore a 26 anni Angelica Angelinetta: è stata la paladina della lotta alla fibrosi cistica



A dare l'annuncio è stato lo stesso Roman Reigns,che detiene il titolo di campione universale della WWE, nella puntata di RAW del 23 ottobre: «Vi devo chiedere scusa, perché negli ultimi mesi, o anche nell'ultimo anno sono venuto qui, nelle vesti di Roman Reigns, a dire che sarei rimasto ogni settimana - ha esordito il lottatore, al centro del ring con la cintura sulla spalla - ma sono tutte bugie. Il mio vero nome è Joe, e ho vissuto per undici anni con la leucemia, che è tornata».



Visibilmente scosso, dall'alto dei suoi 195 centimetri di altezza, Reigns ha deciso di rendere vacante il titolo universale: «Non mi importa se mi avete applaudito o fischiato mentre ero qui, l'importante è non vi sono stato indifferente, ed è la cosa più importante e per questo vi ringrazio».

Ma non è un ritiro, assicura il campione samoano: «Una volta sconfitta la leucemia, tornerò qui a casa da voi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA