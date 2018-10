WES hits Monaco, il primo Campionato Internazionale di e-Bike

La nuova frontiera del ciclismo, svelata a Monaco, località iconica dello sport. WES, World e-Bike Series, la prima competizione di e-Bike riservata esclusivamente alle mountain bike elettriche che, per la prima volta nella storia di questo sport, darà la meritata visibilità a questa disciplina, su scala globale. WES, vedrà i migliori ciclisti del mondo (uomini e donne) sfidarsi, sia nell’Enduro che nel CrossCountry, nella cornice dei migliori spot naturalistici del mondo.



Nella stagione del debutto, WES consterà di 4 eventi in Europa. Altre località verranno confermate durante la stagione. Alcuni dei nomi più importanti di questa disciplina, come Julien Absalon ciclocrossista francese due volte campione olimpico di specialità, ad Atene 2004 e Pechino 2008, Gustav Larsson, medaglia d’argento ai giochi olimpici di Pechino 2008, Pauline Ferrand-Prevot, biker e ciclocrossista francese vincitrice del titolo mondiale di ciclocross e quello di Cross-Country nel 2015, e Marco Aurelio Fontana, biker e ciclocrossista medaglia di bronzo ai giochi olimpici di Londra 2012, ospiti alla serata di presentazione che si è tenuta allo “Stars ’n’ Bars” di Monaco, rinomato locale situato in una delle yacht bay più famose al mondo. Monaco, selezionata per la presentazione alla stampa di ieri e per la prima tappa che si terrà ad aprile 2019 vanta, non solo una lunga tradizione negli eventisportivi di rilievo internazionale e un’essenza glamour, ma anche una posizione pionieristica nella mobilità sostenibile come stile di vita. Per questo motivo, condividendo la necessità di individuare un evento di riferimento a livello internazionale dedicato all’e-bike, la prestigiosa FMC, Fédération Monégasque du Cyclisme, ha immediatamente accettato la proposta di Slash, organizzatore dell’evento e possessore dei diritti del Campionato, di supportare WES.



Umberto Langellotti, Presidente della Fédération Monégasque du Cyclisme “Siamo davvero entusiasti di essere la Federazione che ospita la prima edizione di WES. Il Principato di Monaco è sempre stato palco di grandi eventi sportivi e con WES manteniamo una tradizione nell’entertainment, aggiungendo i valori della transizione energetica e lo sviluppo della mobilità sostenibile”. Per rendere il format WES una perfetta 2-giorni di e-Biking, nella giornata di sabato ci saranno le prove Enduro e Cross-Country degli atleti Elite mentre, nella giornata di domenica, spazio al “Ride WES”: 3 percorsi appositamente creati da ciclisti professionisti, dedicati ai rider amatoriali di ogni livello. Le colline che circondano il Principato saranno la prima location spettacolare ad ospitare e a dare il via a questo evento, un’indimenticabile esperienza per i partecipanti che alterneranno momenti di sport estremo a viste mozzafiato, con le proprie bici oppure con le top-level bike messe a disposizione dagli organizzatori.

