Torna a Roma la Vueling Padel Cup targata MSP, in campo anche i Principianti

di Ida Di Grazia

La prima edizione è stata un successo, con oltre mille partecipanti e un fiume di entusiasmo per uno sport che sta conquistando sempre più pubblico. Ora il bis accompagnato dal suo slogan "divertirsi giocando": parte a Roma nel week end del 6 e 7 ottobre la seconda Vueling Padel Cup, targata MSP e si svolgerà con cadenza bisettimanale, fino ad arrivare alle Master Finali del 15/16 dicembre.



I vincitori del primo e del secondo posto in tutte le Categorie (Maschile, Femminile e misto) otterranno dei biglietti di andata e ritorno gratuiti della compagnia aerea, rispettivamente con le tariffe “Optima” e “Basic”, che potranno utilizzare per volare verso una delle 45 destinazioni che Vueling opera in partenza dall'aeroporto di Roma-Fiumicino, insieme ad una speciale racchetta “limited edition” brandizzata Vueling.



“Sono contento che uno sponsor internazionale del calibro di Vueling Airlines abbia deciso di continuare a sostenere per il secondo anno consecutivo la causa della promozione sportiva del Padel amatoriale” commenta Claudio Briganti, Responsabile Nazionale Settore Padel MSP Italia. “Dall’anno scorso abbiamo ideato due tabelloni, uno per i principianti, l’altro per un livello più avanzato, affinché tutti si possano sentire coinvolti, aumentando il divertimento e lo spirito amatoriale del torneo, caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto le nostre linee guida”.



“Anche quest’anno Vueling continua a sostenere lo sport celebrando l’inizio di una nuova stagione della Vueling Padel Cup” ha dichiarato Susanna Sciacovelli, Direttore Generale di Vueling Italia – “Il Padel è ormai una realtà consolidata nella nostra capitale, e Vueling intende promuovere la sua diffusione e i suoi valori a fianco di MSP Italia: siamo orgogliosi di poter supportare questa iniziativa qui a Roma, la nostra casa”.



L’obiettivo del settore Padel MSP Italia e del comitato provinciale MSP Roma è quello di promuovere questa disciplina attraverso il concetto di divertimento e passione sportiva, con l’aggiunta di un pizzico di competitività.



IL CALENDARIO:



6/7 OTTOBRE - Flaminia Paddle Center

20/21 OTTOBRE – Play Pisana

3/4 NOVEMBRE - Hill 23 Paddle

17/18 NOVEMBRE - Salaria Padel Club

1/2 DICEMBRE - Padel Pro

15/16 DICEMBRE Master Finali

