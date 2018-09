Serena, 18 ace, vittoria e look sexy agli Us Open. E' nei quarti

di Marco Lobasso

La notte italiana è passata con la regina ancora protagonista. Serena Williams vola nei quarti di finale degli Us Open e lo fa a suo modo: 18 ace contro l'estone Kanepi (6-0 4-6 6-3), giocando tra l'altro con un completino bianco e sexy che il pubblico maschile di New York è sembrato apprezzare molto. Dopo la vittoria al terzo turno con la sorella Williams e dopo ieri, Serena si conferma grande favorita del toneo del Grande Slam americano. In fondo, non era mai accaduto nell'Era Open che due giocatrici si ritrovassero a più di 20 anni di distanza. Qui a New York tutti volevano la sfida in famiglia tra le sorelle Williams: Serena 36 anni, Venus 38, icone dello sport a stelle e strisce l'una di di fronte all'altra nel torneo di casa. Rispettivamente mamma e zia della piccola Alexis Olympia, che proprio oggi compie un anno. Sono stati accontentati, ma diciamola tutta, la partita delle Williams, pù di quella della Kanepi, non è stata granché. Anzi, proprio non c'è stata. Ha vinto nettamente Serena: 61 62.

