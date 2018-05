Internazionali d'Italia: mercoledì da leoni con l'esordio di Nadal. E c'è anche Fognini, pioggia permettendo

di Marco Lobasso

Domani un programma da sballo. Passato il martedì più difficile e più piovoso, si spera in un un miglioramento nel terzo giorno degli Internazionali BNL d'Italia. C'è Rafa Nadal ad attirare il pubblico delle grandi occasioni. Il numero 1 del mondo sulla terra battuta scende in campo con il bielorusso Dzumhur attorno alle 14, secondo match sul campo centrale, dopo il difficile, ma attesissimo match, di Fabio Fognini contro l'austriaco Thiem, top ten mondiale. Poi, sarà il turno di Maria Sharapova, contro la pericolosa slovacca Cibulkova, per chiudere con il top cinque del mondo Alexander Zverev, numero 2 del torneo, contro la sorpresa azzurra, l'under 22 Matteo Berrettini. Nel programma serale, poi, la spagnola numero 3 Muguruza affronterà l'australiana Gavrilova, dalle 21. Un programma eccellente. Se il maltempo regalerà un po' di tregua gli internazionali BNL d'Italia decolleranno verso le giornate conclusive e verso un sold out annunciato.

