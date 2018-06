Una palla corta cambia la vita, ma onore al Ceck

di Marco Lobasso

Una palla corta cambia la vita. E’ un attimo: devi decidere se diventerai un vero campione o resterai un ottimo giocatore e basta. Dominic Thiem ha deciso. L’ha tirata, ha fatto il punto e ha preso la strada del futuro fuoriclasse. Semifinale del Roland Garros: secondo set, tie break e 9-10 per il nostro Marco Cecchinato. Una palla corta sublime e punto per l’austriaco. L’azzurro forse capisce che è una svolta, lo manda scherzosamente a quel paese. Lui che di palle corte vincenti aveva subissato l’avversario, ne subisce una sola, la peggiore. E il match finisce. Dal 10-10 alla vittoria del tie break e del terzo set, 6-1. Thiem va in finale 7-5 7-6 6-1 e adesso può davvero misurarsi con i più grandi del mondo senza quel complesso di inferiorità che lo aveva in parte bloccato fino a oggi. Ma inizia una seconda splendida carriera anche per Marco Cecchinato. Da lunedì sarà numero 27 del mondo e realtà meravigliosa del tennis italiano, del presente e del futuro. Magari non diventerà un fuoriclasse da top 5 del mondo, ma il Ceck può nei prossimi anni cambiare volto alla sua carriera e al tennis italiano e ottenere risultati che si avvicinino, non a quelli troppo distanti di Adriano Panatta, ma magari a quelli di Corrado Barazzutti. Forse il siciliano potrà vincere anche più di Fognini. A 25 anni un atleta italiano inizia non finisce. La storia sportiva insegna. Forza Ceck, campione del Sud e senza paura. Da domani ci saranno altri Thiem da battere. E ci sarà da divertirsi.

