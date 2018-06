Eroe Cecchinato, dopo 40 anni un italiano in semifinale a Parigi

di Marco Lobasso

Un italiano in semifinale al Roland Garros 40 anni dopo l’ultima volta, con Barazzutti. L’impresa di Marco Cecchinato è una di quelle che passa alla storia, forse la più grande dai tempi delle vittorie di Adriano Panatta nel 1976. Il palermitano, 25 anni, batte Novak Djokovic nei quarti di Parigi, in quattro set e dopo più di tre ore di match: 6-3 7-6 (4) 1-6 7-6 (11), al quarto match ball di una partita da infarto.

L’Italia sportiva riscopre il tennis. Tutti pazzi per lo sconosciuto e volitivo Cecchinato, saltato fuori quasi dal nulla e che finanche il grande John McEnroe ricordava più per una brutta storia di scommesse sportive che per vittorie importanti nel circuito mondiale. E invece da ieri il Grande Tennis farà i conti anche con il Ceck, che da lunedì entrerà nei top 30 del mondo, guadagnerà oltre 700mila dollari e che in Francia l’Equipe già osanna come l’indistruttibile Cecchinatò. E non è certo finita: domani l’azzurro allenato dall’ex pro Simone Vagnozzi affronterà in semifinale l’austriaco top ten mondiale Thiem. Partita difficile ma non impossibile, quanto basta per sognare e sperare per un altro paio di bellissimi giorni.

«Non so dove mi trovo, ma una cosa posso dirvela - racconta emozionato Cecchinato -, anche io questa volta sono stato perfetto». Ed è tutto più bello e incredibile se si pensa che l’italiano prima di questo magico torneo parigino non aveva mai vinto neanche un match in tornei del Grande Slam e che da 19 anni un tennista così basso in classifica (Ceck è n.72) non arrivava così in alto a Parigi. «Le mie vittorie sono frutto di lavoro, palestra, professionalità. Contro Djokovic il cuore mi andava a mille. Dopo i primi match point sprecati stavo per perdere fiducia, poi ho stretto i denti ed è entrata quella risposta sulla riga. Il punto più bello della mia vita».

Numeri record. Cecchinato in oltre cento anni di storia è l’ottavo italiano che raggiunge la semifinale a Parigi. Accanto al suo nome quelli di gente come Pietrangeli, Panatta, Barazzutti per citare solo le stelle azzurre anni 60 e 70. La vita del siciliano cambia inevitabilmente. Un giocatore nuovo è sbocciato a Parigi e adesso nessuno, nemmeno lui, sa davvero dove potrà arrivare. Contro Thiem domani sarà un altro esame da superare. Ma c’è tempo per l’austriaco, oggi l’Italia del tennis si è svegliata con un sogno diventato realtà. Marco Cecchinato da Palermo nei primi 4 del Roland Garros. Nello sport, a volte, le favole diventano maledettamente, meravigliosamente vere.

