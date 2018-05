Matteo Berrettini, un talento romano agli Internazionali d'Italia

di Marco Lobasso

Un giovane tennista romano in gara agli Internazionali d’Italia tra i fuoriclasse del grande tennis non è cosa di tutti i giorni. Ci era riuscito Adriano Panatta a inizio anni ‘70 (che vinse nel 1976), poi Claudio Pistolesi a fine anni ‘80. Adesso Matteo Berrettini, classe 1996 e già nei top 100 mondiali a inizio anno. Lunedì prossimo si inizia: una responsabilità ma anche una grande soddisfazione.

«Un precedente da paura, non ci voglio pensare. Cercherò di essere invisibile nella mia Roma per sprecare meno energie possibili». Facile a dirsi, difficile a farsi. Matteo è dei Prati Fiscali, vive ai Parioli e si allena all’Aniene. Al Foro per applaudirlo ci saranno tutti: lo cercheranno, lo abbracceranno, gli chiederanno foto.

«A tutto questo mi ha preparato il mio coach Vincenzo Santopadre, che a Roma ha giocato tanto. Sa come si fa per evitare la pressione della Capitale su di me. Non mi farò stritolare. Imparerò. Roma è un’opportunità, ma non l’unica, non voglio sprecarla oggi».

Berrettini giocherà al Foro nel tabellone principale, potrebbe trovare all’esordio uno come Rafa Nadal. «Bello, anzi brutto. Mi piacerebbe affrontarlo, ma non al primo turno. Voglio vincere una gara, non guardarmi attorno. Sono solo all’inizio della mia carriera da professionista».

Per essere invisibile nella propria città qualcosa bisognerà inventare. E Matteo ha già la strategia. «Niente auto ufficiali che mi vengono a prendere, al Foro ci arrivo per fatti miei, sarà facile. Pranzerò a casa mia, dormirò a casa mia. Insomma, farò il sacrificio di essere invisibile nella mia Roma perché per me conta giocare bene a tennis e vincere, non foto e strette di mano».

Ad appena 22 anni la carriera di Berrettini è a una svolta. Il talento c’è, servono vittorie e continuità per diventare grandi. «Spero che i miei concittadini si abituino alla mia presenza agli Internazionali. Voglio fare bene oggi, ma anche domani e poi per anni ancora. Non sarò una meteora, sto partendo, non arrivando».

Berrettini, ragazzo saggio. I suoi idoli sono campioni azzurri non più giovanissimi. «Lorenzi, Seppi, Fognini, sono over 30, che c’è di male. Li ammiro perché fanno ancora tanti sacrifici. Ecco, mi piacerebbe diventare uno di loro».



Tre domande su Berrettini ad Adriano Panatta.

Roma, il Foro Italico, il grande pubblico. Adriano Panatta domò tutto questo. E Berrettini?

«L’ho visto giocare e mi piace, è uno tosto, non mi pare un tipo che subisca troppo le emozioni. Dovrà pensare solo al suo tennis, non ad altro».

Un consiglio, da un campione romano a un giovane talento romano.

«Ho sempre pensato che giocare a Roma fosse un’opportunità, non un problema. A Matteo dico di non pensare alla paura. Non si intimorisca, ma si concentri solo sul suo tennis».

Il futuro del tennis italiano è Berrettini?

«Del tennis in generale non mi piace parlare molto. Di Matteo sì: non deve credere a chi dice che Roma gli può far male. È un romano e saprà come comportarsi nella sua città, anche nel tennis. Troverà la strada per far bene».

