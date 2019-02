Super Bowl, i Patriots inseguono la storia, i Rams per la rivincita

Al termine di una regular season di 16 'battagliè e dei playoff iniziati il 5 gennaio scorso, i Los Angeles Rams vincitori della National Football Conference e i New England Patriots trionfatori della American Football Conference, sono pronti a sfidarsi nella 53esima edizione del Super Bowl, che si disputerà il 3 febbraio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta in Georgia, alle 18.30 locali, mezz'ora dopo la mezzanotte in Italia. Sarà la rivincita del 2002, quando si imposero i Patriots, che iniziarono così la loro 'dinastià, vincendo il primo di 5 titoli. A guidarli allora come ora il quarterback Tom Brady, vera e propria leggenda della NFL. In caso di 6° trionfo eguaglierebbero il record dei Pittsburgh Steelers, mentre i Rams vanno alla caccia del secondo Super Bowl, a quasi vent'anni dalla vittoria del 2000. New England giocherà per la terza volta consecutiva il Super Bowl, la quarta in cinque anni, mentre i Rams lo faranno per la quarta volta in tutta la loro storia. Una storia meno gloriosa di quella degli avversari che ha recentemente virato in positivo dall'arrivo del giovane (33 anni) capo-allenatore Sean McVay che dopo ben 12 anni di stagioni terminate con un record negativo, ha guidato i Rams a chiudere con un buon 11-5 nel 2017 e un ottimo 13-3 al termine di questa, sin qui trionfale, stagione.



Entrambe le squadre arrivano da due faticosi successi all'overtime in semifinale: New England ha superato i Kansas City Chiefs 37-32, mentre Los Angeles ha prevalso 26-23 sui New Orleans Saints. Sfida nella sfida il duello generazionale tra i due quarterback il quasi 42enne Tom Brady e il 24enne Jared Goff. Il primo è la storia di questo sport, mentre il secondo vorrebbe iniziare a scriverla proprio ad Atlanta prendendosi il trono di 'Terrific Tom'. Fare un pronostico per questa partita è storicamente un'impresa complicata, perché durante il Super Bowl può succedere veramente di tutto. Le quote comunque vedono leggermente favorita New England data a 1,75 contro i 2.15 di Los Angeles. Atlanta ospiterà l'evento per la terza volta dopo che nel vecchio impianto del Georgia Dome si sono disputati i Super Bowl numero 28 nel 1994, con la vittoria dei Dallas Cowboys sui Buffalo Bills, e numero 34 nel 2000, coinciso con il primo e unico successo dei Rams (all'epoca di casa a Saint Louis) in NFL nella storia della franchigia, in finale contro i Tennessee Titans.

