Sport e disabilità, martedì 8 maggio il convegno all'università Roma Tre

Martedì 8 maggio, dalle ore 11.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma 3, nella sala del Consiglio in via Ostiense 159 a Roma, si terrà il convegno SPORT E DISABILITA’.

L’ateneo di Roma Tre – Ufficio iniziative sportive organizza degli incontri di approfondimento e di sensibilizzazione su alcuni temi legati allo sport.







Già nell’anno accademico 2017/2018 si è svolto il primo incontro “Quando lo sport racconta. Tra Sport, Cinema e Letteratura”, organizzato il 13 dicembre 2017, presso la Biblioteca Moby Dick a Roma.



Questo secondo incontro, dedicato a “Sport e disabilità”, si inserisce all’interno della Settimana dello Sport dell’ateneo che si svolgerà dal 7 all’11 maggio 2018, presso lo Stadio “Alfredo Berra”. L’8 maggio, a seguito del convegno, si svolgeranno dalle ore 16.30 delle esibizioni di atletica paralimpica in collaborazione con Acli Terzo Millennio e una partita di calcio integrato con atleti della Coppa del Sorriso.



Al convegno, moderato dal giornalista Giampiero Spirito, interverranno la Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola, Pro-rettore Vicario - Università degli Studi Roma Tre; il Prof. Carlo Colapietro, Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi Roma Tre; Giacomo Perini, studente Università degli Studi Roma Tre; Luca Pancalli, presidente CIP, che parlerà del tema “Quali alleanze tra il mondo dello sport paralimpico e le Università”; e il Prof. Antonino Salvia, direttore sanitario della Fondazione Santa Lucia.

