Sofia Goggia infinita, torna ed è seconda a Garmisch

Nel giorno del rientro alle gare, dopo l'infortunio di ottobre, Sofia Goggia è subito salita sul podio nel SuperG di Cdm a Garmisch, ottenendo un secondo posto (1'20«21). È il 23/o podio in Cdm, con 5 vittorie, oltre all'oro olimpico di discesa. Ha vinto l'austriaca Nicole Schmidhofer (1'19»98), alla 3/a vittoria in carriera dopo i 2 successi nelle discese a Cortina e il titolo mondiale. Terza Lara Gut-Behrami (1'20«43). A completare la giornata azzurra il quarto posto di Federica Brignone (1'20»53).



La grande giornata delle azzurre, caratterizzata dal secondo posto di Sofia Goggia, è stata completata da Marta Bassino, che ha ottenuto il 9/o posto in 1'21«18; da Francesca Marsiglia, buona 10/a in 1'21»19, nonostante un malore notturno; e da Nadia Fanchini, 11/a in 1'21«24. (ANSA).

