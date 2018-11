Mazzara, il baby fenomeno di Roma punta alle Olimpiadi

di Marco Lobasso

Un baby fenomeno a Cinecittà. Nel mondo dello skateboard internazionale tutti parlano del piccolo italiano di Roma, Alessandro Mazzara, 14 anni compiuti, esame di terza media da sostenere a giugno, baciato dal talento e destinato a diventare un fuoriclasse assoluto. I segnali ci sono tutti: nel 2017 nella prima gara pro a Bristol (Vert Final Pro), in Inghilterra, batte tutti i più forti del mondo. Poi si ripete nello Junior Open in California e quest’anno nel Fano Open. I tecnici italiani sono sbalorditi e lo coccolano, anche perché dal 2020, ai Giochi di Tokyo, lo skateboard diventa disciplina olimpica e baby Mazzara potrebbe diventare una delle punte azzurre.

«Ma ho tanta strada ancora da fare, devo ottenere il pass e qualificarmi l’anno prossimo. Devo confermarmi e migliorare tanto» dice, volando basso. A febbraio, forse, gareggerà a Berlino, poi gli X-Games e dopo penserà ai Giochi. Un programma esaltante: gli X-Games rappresentano in pratica le Olimpiadi degli sport estremi; si disputeranno nella prossima estate negli Usa, passaggio decisivo per l’azzurrino nella caccia ai Giochi giapponesi.

Il piccolo funambolo all’età di 7 anni provò la pista all’aperto di Cinecittà accompagnato dal papà Gaspare e dopo un quarto d’ora già scendeva dalle rampe senza difficoltà. «Sì, droppavo. E’ il termine che si usa nel nosro mondo dello skateboard; mi veniva tutto così facile, non sarei mai più sceso da quello skate». Papà Gaspare è il suo tifoso numero 1, mamma Daniela non riesce nemmeno a guardarlo in allenamento per la paura. Ma il baby fenomeno non cade quasi mai: «Fino a oggi solo un polso fratturato, niente male». Lo skate gli ha regalato divertimento e viaggi in giro per il mondo, e anche una conoscenza della lingua inglese che mai avrebbe avuto restando a Roma. Alessandro fa parte del Team Red Bull (in azione, nella foto di Red Bull Conternt Pool) ed è una grande promessa italiana da contrapporre ai fuoriclasse americani e brasiliani di questa spettacolare disciplina (ce ne sono 17 nei top 20 delle classifiche mondiali). «Nell’anno dei Giochi avrò 16 anni, se andrò in Giappone è per giocarmi qualcosa di grande con i migliori del mondo». Però c’è il problema impianti, quasi inesistenti in città.

«All’aperto mi alleno allo skate park sulla Nomentana - spiega -, ma a Roma strutture coperte non ce ne sono e in inverno a volte devo spostarmi al Nord Italia o nelle Marche». Parole che valgono come un appello del baby skater e della sua famiglia alle istituzioni: una pista coperta costruita nella capitale servirebbe a Mazzara per puntare più forte sui Giochi, ma servirebbe tanto anche ai ragazzi romani che praticano skateboard.

