Simona Quadarella, dalle medaglie d'oro nel nuoto al piccolo schermo: «Accetterei un reality, la tv si sta interessando a me»

Dalle medaglie d’oro Simona Quadarella potrebbe al piccolo schermo La giovane campionessa di nuoto,19 anni, ha confessato infatti che non disdegnerebbe un passaggio in tv, precisamente con un reality.







La grande attenzione attorno alle sue prestazioni infatti l’ha “abituata” alle telecamere: «Se mi facessero una proposta per partecipare a un programma televisivo, come un reality show, accetterei: perché no? – ha confessato a “Spy” - Non mi hanno ancora offerto nulla, ma la televisione si sta interessando a me tra interviste e altri passaggi in tv (…) Questa popolarità che mi è piombata addosso non è facilissima da gestire, però tutto questa curiosità mi diverte».



Easy days🤙☀️ Un post condiviso da simona quadarella (@simonaaquadarella) in data: Ago 16, 2018 at 7:47 PDT

Per ora è single e si gode la vita con le amiche: «Non sono fidanzata, ma mi piacerebbe incontrare un ragazzo dal fisico sportivo e che abbia tanti interessi. Ma per adesso vado al mare con le mie amiche. Prima a Lignano Sabbiadoro, e poi con un'altra amica del cuore a Tulum, in Messico. Prima di andar via ho fatto shopping con i soldi guadagnati nelle gare e ho comprato magliette e costumi».

