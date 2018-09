Shimano Steps Italian Bike Test, il più importante bike tour gratuito in Italia

Sarà Malpensa a ospitare, sabato 15 e domenica 16 settembre, la prima delle quattro tappe organizzate da Taking-Off di Shimano Steps Italian Bike Test, il più importante bike test tour gratuito in Italia, dedicato alle prove di mtb, e-mtb, strada, e-road bike, gravel, enduro e urban bike. Il Village, situato presso il Museo Agusta (via Giovanni Agusta 506, Samarate - Varese), sarà accessibile al pubblico sabato, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica, dalle ore 9 fino alle ore 17. La segreteria sarà invece aperta dalle ore 8.00 della mattina in entrambe le giornate per le registrazioni e gli accrediti. Tre i tracciati a disposizione del pubblico.



Il percorso MTB, parte dall’Area Expo fino alla pineta di Cascina Costa, dove sarà possibile mettere alla prova le caratteristiche tecniche delle bici con single-track, salite e discese. Il secondo tracciato, Road, si snoda inizialmente su una strada pianeggiante che costeggia il perimetro dell’aeroporto di Malpensa, per poi arrivare nella località di Vizzola Ticino e affrontare un anello con un dislivello di circa 200 metri, con salite, corte ma impegnative e alcuni tornanti.



Infine, semplice ma divertente, il percorso Urban: dalla pista ciclabile di via Agusta passando da un fondo asfaltato, sino a diventare poi sterrato nel secondo tratto, terminando al centro di Samarate. Dopo la due giorni in Lombardia, il tour proseguirà, sabato 29 e domenica 30 settembre con tappa a Montecatini (Pistoia), per poi riprendere, sabato 6 e domenica 7 ottobre, a Formello (Roma). Si terrà a Palermo presso il Parco della Favorita, l’ultimo appuntamento in programma per il weekend del 27 e 28 ottobre.



Gli interessati potranno partecipare ai test iscrivendosi gratuitamente sul sito ufficiale (attraverso il link: italianbiketest.com/partecipa) o direttamente in loco. Chi effettuerà la pre-registrazione online riceverà in omaggio il welcome kit. Inoltre le procedure di check-in all’ingresso del bike Village saranno più rapide. Per la tappa inaugurale del tour, il pass dell’evento includerà una visita gratuita al Museo Agusta. Per chi volesse vivere una bike experience esclusiva, con una serie di prodotti e servizi in più rispetto all’ingresso standard, sarà possibile prenotare il “Vip Pass”, disponibile in numero limitato, al link italianbiketest.com/vip-pass.

