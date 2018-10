Sci, Vonn lascia: «Questa sarà la mia ultima stagione»

«Quella che sta per cominciare sarà la mia ultima stagione agonistica. Il mi fisico sta arrivando a un punto dove non ha più senso continuare». Con questa frase, detta ai microfoni del network Nbc, la fuoriclasse Usa dello sci Lindsay Vonn annuncia la decisione di lasciare, fra qualche mese, lo sport agonistico. Prima di smettere sogna però di eguagliare o battere il record dello svedese Ingemar Stenmark di 86 vittorie in gare di Coppa del Mondo. La 33enne Vonn è a quota 82 e quindi le mancano quattro successi per farcela. «Se ottenessi questo primato sarebbe la realizzazione di un sogno - spiega -, ma se non ce la farà potrò ugualmente dire di aver avuto una carriera incredibile e rimarrò la sciatrice più vincente di ogni tempo». A spingerla verso la decisione di lasciare sono anche i ricorrenti problemi fisici: «sono fisicamente arrivata a un punto in cui non ha più senso continuare - dice -. Ovviamente vorrò rimanere fisicamente attiva quando sarò più vecchia: questo mi porta a pensare più al futuro che al mio presente». Lindsay Vonn comincerà la sua ultima stagione agonistica a dicembre: L'ultima sua stagione sugli sci inizierà a Lake Louise a dicembre: ha infatti intenzione di disputare tutte le discese libere e i Super G di Coppa.



