Coppa del mondo, la Shiffrin vince il parallelo di Courchevel. Terza la Curtoni

di Redazione Sport

Ancora un podio dalle ragazze azzurre dello sci alpino: è il terzo posto della valtellinese Irene Curtoni nello slalom speciale parallelo di Courchevel. Ha vinto la campionessa Usa Mikaela Shiffrin davanti alla slovacca Petra Vlhova. Tra le 32 in gara, per l'Italia c'erano solo tre atlete al via: Chiara Costazza, Manuela Moelgg e irene Curtoni. Le prime Due sono state eliminate già ai sedicesimi, con Moelgg che ha preso anche una colpo al collo con il suo stesso bastone sbattendo contro il palo di una porta. Irene Curtoni invece ha prima eliminato la austriaca Stephanie Brunner e poi la tedesca Jessica Hilzinger e l'altra austriaca Katharina Truppe. In semifinale si è dovuta però arrendere a Mikaela Shiffrin, da anni la n. 1 al mondo in slalom speciale. Così nella finale per il terzo posto ha battuto al norvegese Maren Skjold. La coppa del mondo fa ora una breve pausa natalizia. Si riparte il 28 e 29 dicembre con le ultime gare del 2017 a Lienz, in Austria: slalom gigante e slalom speciale.

