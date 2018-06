Il ritorno di mamma Di Francisca: "Voglio Tokyo 2020 e una medaglia per mio figlio"

di Marco Lobasso

Lontano dal suo fioretto non può stare e quindi è tornata. Elisa Di Francisca, 35 anni, rientra in gara dopo quasi due anni di stop. Estate 2016, aveva appena conquistato l’argento olimpico a Rio, dopo il doppio oro (individuale e a squadre) del 2012 a Londra; allora aveva deciso di diventare mamma e di chiudere con la scherma. «Ma ora è diverso, ho tanta voglia di tornare alle gare, di conoscere le mie reazioni, di ascoltarmi dentro per capire dove posso arrivare». La regina della scherma mondiale domani sarà in pedana ai Tricolori, a FieraMilanoCity e ha le idee chiare: «Questa prova nazionale è l’inizio della mia seconda vita. Sogno Tokyo 2020, due anni non sono tanti da passare. Ho i brividi solo a pensarci. Sarebbe meraviglioso regalare una medaglia olimpica a mio figlio».

Mamma Elisa si coccola Ettore, nato un anno fa. «Mi ha cambiato la vita, ora è più bello tornare a casa stanca dagli allenamenti. Lo porterò con me a Tokyo nel 2020. Avrà 3 anni e inizierà a capire; viaggerà con me nelle gare e per turismo». E dopo Tokyo? «Dirò basta per sempre e forse farò la bagnina a Ischia, nel lido di mio marito, ma è presto per pensarci». Oggi Elisa è presa totalmente dal doppio ruolo di mamma e atleta; così, per raccontare la sua nuova vita ha aperto un blog a cui tiene tantissimo, www.mammatleta.it. «Ma nasce anche per scambiare idee e consigli con le altre mamme che hanno problemi simili al mio». Nel blog, molto seguito e apprezzato, si parla anche di Roma, la sua città adottiva («unica e caotica, ma l’adoro»), lei che arriva dalla tranquilla Jesi, terra di fuoriclasse della scherma.

Domani, quindi, il fioretto di Elisa tornerà a brillare. A Milano troverà le avversarie di sempre, come la sua rivale numero uno, Arianna Errigo. Sarà al via prima nell’individuale e domenica nel fioretto a squadre con le Fiamme Oro. «La mia prima gara da quando c’è Ettore», ricorda emozionata. Un ritorno così speciale proprio non se lo aspettava.



