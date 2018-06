​Red Bull Soapbox Race, oltre 40 mila persone a Roma per la corsa delle auto senza motore

di Valerio Cassetta

Creatività, competitività e divertimento. Sono questi gli ingredienti della Red Bull Soap Race, la gara globale per piloti amatoriali di folli vetture artigianali e senza motore, andata in scena oggi pomeriggio Roma. Durante l’evento, che si è svolto a Villa Borghese, 60 team di piloti si sono sfidati in una frenetica discesa a ostacoli di 500 metri.



SPAZIO ALLA FANTASIA

Davanti a oltre 40 mila persone le vetture da sogno, bizzarre o esilaranti hanno corso tra crash, salti e paraboliche. Dalla bianchina di Fantozzi all’unicorno arcobaleno, passando per la scopa di Harry Potter, l'Altare della Patria, il Wall-E gigante, la cornamusa di Braveheart e il fast-food a quattro ruote: gli stravaganti veicoli artigianali hanno sfilato di fronte alla giuria, composta dal celebre Chef Rubio, Ylenia, voce di Radio 105, la cantante e star del web Giulia Penna e il pilota di Moto3, Fabio Di Giannantonio per conquistare punti extra assegnati in base allo stile.



OSPITI E CONDUTTORI

L'evento è stato aperto dalla discesa tutta “romana”, fatta a bordo di un lattina Red Bull adibita a vettura, dallo youtuber Cane Secco e Leonardo Bocci del duo comico Actual, conduttori della giornata con Omar Fantini. Ai nastri di partenza anche il mago del fai-da-te sul web Rulof che ha testato fuori gara il circuito a bordo di una spettacolare vasca da bagno trasformata in una monoposto. Tra gli ospiti i piloti Tony Cairoli, Giacomo Redondi e Gianluca Facchetti, il rider di bmx Simone Barraco, il freeskier Markus Eder, l’e-gamer Daniele Paolucci, la schermitrice Rossella Fiamingo, lo skater Alessandro Mazzara e il gamer Daniele Paolucci.



PODIO

"Pogatori(no)", team di Torino, è stato il primo classificao a bordo de "La canoa". In seconda posizione il team "Gag garage" di Vicenza che ha gareggiato su un unicorno, mentre la "LaPaperella" di Modena ha ottenuto il terzo gradino del podio.

