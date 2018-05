Raoul Bova in piscina con i campioni, obiettivo record mondiale: "Per ricordare mio padre"

di A. P.

Raoul Bova torna in piscina, realizzando un progetto che aveva annunciato in un'intervista rilasciata a Verissimo qualche mese fa, con l'obiettivo di onorare il ricordo del padre. «Vorrei tornare a nuotare, farò una staffetta con Rosolino, Brembilla e Magnini, spero di fare un buon tempo e dedicarlo a lui - aveva dichiarato durante la trasmissione di Canale 5 - È stata una persona che mi ha cambiato tantissimo, lui era una persona che ha trovato un equilibrio in campagna. Era un pilastro, non parlarci più mi fa male, ma so che mi vuole forte e sorridente».



I 4 hanno raccontato a La Gazzetta dello Sport di aver partorito l'idea dopo un incontro di Magnini e Bova a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio. In seguito hanno coinvolto gli altri due ex professionisti, con l'obiettivo di stabilire il primato mondiale nella categoria Masters, per le staffette 4x100 e 4x200.



Il primo allenamento tra le corsie del club Aquaniene è stato documentato su Instagram da Rosolino, che confessa di essere quello con lo stato di forma più arretrato e ammette: «Per la cronaca, il mio crono da Olimpionico è stato il più scarso... posso solo migliorare».



