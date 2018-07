Francesca Lollobrigida, è pronipote della Gina nazionale il lampo azzurro dell'inline skating

di Piergiorgio Bruni

ROMA - Capelli biondissimi raccolti in due trecce. Occhi verdi e sguardo furbo. Francesca Lollobrigida è un’eccellenza italiana. Fra le più belle e vincenti dello sport azzurro. Pluricampionessa nell’inline, il pattinaggio con le rotelle, dove ha vinto ben 45 medaglie, e astro nascente nel Mass Start, disciplina olimpica di velocità che si svolge sul ghiaccio. Un percorso iniziato da piccolissima: «Avevo 14 mesi – racconta l’atleta dell’Aeronautica Militare – quando mio padre mi ha messo ai piedi un paio di pattini. Crescendo ho anche provato altro, ma non ho resistito a lungo». La sua è una tradizione di famiglia che nasce, appunto, con papà Maurizio. Genitore, amico, allenatore e punto di riferimento insieme a mamma Sandra e Giulia, la sorella più piccola: «È stato campione del mondo e detiene ancora oggi il primato assoluto della 50km su strada». Un perfezionista col quale condividere gioie e amarezze: «Non lo considero un genitore quando siamo in pista – confida Francesca - abbiamo un rapporto libero. Fatto di confronti, consigli e, ovviamente, litigate».







Agli ultimi Campionati Italiani, che si sono conclusi domenica, la 27enne di Frascati ha fatto il pieno. Tre successi su 3 gare disputate. Vittorie figlie di una lavoro quasi maniacale: «La mattina assieme al mio compagno Matteo (che viene da Pollenza e vive con lei a Ladispoli, ndr) – racconta – andiamo in bicicletta e facciamo dai 50 ai 90 km. Nel pomeriggio, al Tre Fontane, e ci dedichiamo alla parte atletica e a quella tecnica». Vita difficile, almeno in Italia, per i pattinatori. In un Paese dove l’impiantistica sportiva, si sa, è da sempre alquanto deficitaria: «Quand’ero più giovane – confessa – ho pattinato anche dentro il parcheggio interrato di un centro commerciale». Ora, per fortuna, la musica è cambiata per questa figlia di Roma. E il domani è sempre dietro l’angolo: «A fine agosto – spiega la Lollo – ci sono gli Europei in Belgio e a novembre parte la stagione sul ghiaccio». Una strada che fra 3 anni e mezzo la porterà a Pechino, per un’altra esperienza a cinque cerchi. Nel frattempo, però, c’è da seguire lo studio «faccio scienze motorie», il buon cibo «nei momenti liberi, se posso, mi ‘sfonno’ di pizza e hamburger» e un’altra grande passione, la Roma. Ereditata da papà Maurizio: «Quando riesco – rivela Francesca – vado allo stadio. Recentemente, grazie al presidente Malagò, ho conosciuto Totti. Che emozione!».



Francesca Lollobrigida nasce a Frascati il 7 febbraio 1991. Diplomata al liceo classico Aristofane di Roma è pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida. Il periodo estivo si allena in Italia per l’inline, mentre per il pattinaggio velocità si trasferisce in Olanda.



