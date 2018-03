Pallavolo, è morto l'ex ct azzurro Bebeto

L'ex tecnico della nazionale italiana e di quella brasiliana di pallavolo, ex presidente del Botafogo e attuale direttore Amministrazione e Controllo dell'Atlético-MG, Paulo Roberto Freitas, o meglio conosciuto come Bebeto de Freitas, è morto all'età di 68 anni per un infarto fulminante. Bebeto de Freitas, è sttao il ct azzurro dell'Italia campione del mondo 1990 ed allenatore della Maxicono Parma della «pallavolo totale». Il tecnico ha accusato un malore durante un appuntamento del club calcistico dell'Atletigo MG e a nulla sono serviti i tentativi dei medici di rianimarlo per 50′. Bebeto ha avuto una lunga carriera sportiva. Nipote del giornalista e allenatore di calcio João Saldanha, è stato giocatore e allenatore della squadra di pallavolo brasiliana. Atleta del Botafogo, ha vinto undici campionati consecutivi di pallavolo a Rio de Janeiro (dal 1965 al 1975), e ha difeso la squadra brasiliana alle Olimpiadi del 1976 a Montreal. Come allenatore, ha portato il Brasile alla medaglia d'argento alle Olimpiadi del 1984 a Los Angeles. Arrivato in Italia nel 1990 è rimasto sulla panchina della Maxicono Parma fino al 1995. Con i colori del club parmigiano ha messo in bacheca 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Coppe Cev. Dal 1997 sulla panchina azzurra, ha vinto la World League 1997, il bronzo all'Europeo 1997 e il titolo Mondiale del 1998, il terzo consecutivo degli azzurri dopo la doppietta 1990-1994 di Julio Velasco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA