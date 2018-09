Pallavolo, l'Italia umilia anche il Belgio di Anastasi: 3-0

Seconda vittoria per l'Italia ai mondiali di pallavolo: gli azzurri hanno battuto il Belgio 3-0 (25-20, 25-17, 25-16) nel secondo match della poole A giocata a Firenze. Prossimo impegno per gli azzurri sabato 15 settembre contro l'Argentina, sempre al Mandela Forum.



Risultati delle partite giocate giovedì 13 ai Mondiali di pallavolo (seconda giornata): - Gruppo A (a Firenze) Repubblica Dominicana-Giappone 0-3 Italia-Belgio 3-0 - Gruppo B (a Ruse) Egitto-Canada 0-3 Brasile-Francia 3-2 - Gruppo C (a Bari) Australia-Usa 2-3 Camerun-Serbia 0-3 - Gruppo D Portorico-Polonia 0-3 Iran-Bulgaria 3-1.

