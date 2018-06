A Grosseto i campioni amatoriali di padel tutta Italia si sfidano per il trofeo più prestigioso dell’anno

di Ida Di Grazia

Week-end di grande Padel a Grosseto: i campi dell'Italian Padel Village ospiteranno sabato e domenica la Finale Nazionale MSP Italia, punto di arrivo di un percorso cominciato nei mesi scorsi con la Coppa dei Club, disputata in sei regioni italiane: Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche.



Moto Gp, Valentino Rossi: «Assen pista fantastica che mi dà grandi emozioni»





Queste le squadre finaliste, cominciando dai campioni regionali 2018: Juvenia White di Roma, Sabbione Padel di Cesena e i padroni di casa dell'Italian Padel Village. E poi: Empire Padel (Roma), Smash Padel Team (Pesaro), Chiugiana Padel (Perugia), Tennis Village (Teramo), I-Padel (Ravenna).



“Con la due giorni, si conclude il circuito amatoriale di Padel di cui MSP Italia e Roma è stato fautore dal 2015. Anche in questa edizione - ha dichiarato Filippo Briganti, Responsabile Nazionale Padel MSP Italia - abbiamo registrato non solo un aumento a livello numerico, ma un interesse sempre più altro verso questo nuovo sport. E’ davvero emozionante vedere famiglie intere sfidarsi in campo e abbracciarsi fuori. C’è una grandissima voglia di migliorare ogni giorno e una serietà e dedizione impressionante che dovrebbe essere prerogativa solo dei professionisti. Qui abbiamo giocatori amatoriali con un livello altissimo che non hanno nulla da invidiare ai colleghi più blasonati ".

Le partite cominceranno sabato 30 giugno dalle ore 11:00 con i quarti di finale. La domenica,1 luglio, a partire dalle 9:00, si disputeranno semifinali e finali.



Per ogni sfida sono previsti quattro incontri: maschile, femminile, ancora maschile e misto. In caso di 2-2 finale si giocherà un doppio misto di spareggio.



Main sponsor della finale, la compagnia aerea TAP Air Portugal, che oltre ad offrire la cena di gala del sabato sera mette in palio per i vincitori dieci voucher, validi in tutto il mondo, per tutto l'anno e per tutte le tratte della compagnia. Alphapadel, unica azienda italiana a produrre racchette ed abbigliamento da padel, premierà la squadra seconda classificata con accessori e indumenti tecnici. Altri sponsor, Cisalfa e Head per quanto riguarda il materiale tecnico.



Una due giorni a tutto Padel, ma non solo: giocatori, tifosi e spettatori potranno godersi le strutture del circolo, che mette a disposizione dell'evento piscina, centro benessere, spa e palestra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA