Olimpiadi di Roma, 58 anni fa la cerimonia d'apertura

di Marco Lobasso

Tra due anni saranno sessanta. Oggi, 58 anni fa, il 25 agosto 1960, allo stadio Olimpico fu inaugurata la diciassettesima edizione dei Giochi Olimpici della storia moderna. Oggi, dopo quasi sei decenni, sono tutti concordi a salutare quell’Olimpiade a misura dell’uomo come la più bella di sempre, ancora lontana dal gigantismo che poi si è impossessato dei Giochi e che solo da qualche anno sembra abbia messo una lenta e, si spera, efficace retromarcia nella diminuzione di numeri, sport e budget di spesa.

Una Roma più bella che mai, fascinosa di Dolce Vita e di storia, salutò oltre cinquemila atleti e quasi cento nazioni al via dei Giochi. L’ultima volta che atleti e appassionati poterono in qualche modo convivere, l’ultima volta che i campioni dello sport potevano essere ammirati da vicino, senza vincoli e barriere che poi sono nate e si sono ingigantite negli anni. Si gareggiò fino a domenica 11 settembre. Le immagini dell’Olimpiade romana sono ancora nella mente e nei ricordi sia di chi ha vissuto in prima persona, sia di chi ha visto dopo, tra foto e televisione. In particolare, l’inaugurazione: un volo di oltre settemila colombe nello stadio diede il via ai Giochi e tutte le campane di Roma suonarono a festa mentre l’ultimo tedoforo accendeva la fiamma nel tripode dell’Olimpico: erano le 17.30 del 25 agosto 1960. Il grande discobolo Adolfo Consolini lesse il giuramento olimpico, l’Inno di Mameli concluse la suggestiva cerimonia di apertura.

L’Italia di De Gasperi cercò, riuscendoci, anche con Roma Olimpica, di dare continuità agli anni Cinquanta del boom economico e del rilancio nazionale, dopo il terribile periodo fascista e bellico. La Capitale rispose magnificamente. Fu un successo senza precedenti, la più bella Olimpiade fino a quel momento. Si fece naturalmente ricorso, nel predisporre i lavori, ai più noti architetti e ingegneri dell'epoca. Inoltre, non va dimenticato che Giulio Onesti, presidente del Coni, era raffinato cultore d'arte: ovvio che chiamasse a collaborare il meglio che l'Italia poteva offrire.

L'Olimpico rinnovato e migliorato, collegato con sottopasso al vicino Stadio dei Marmi, fu il cuore dei Giochi, ospitando le cerimonie d'apertura e chiusura, oltre alle gare di atletica. L'attiguo Foro Italico costituì una sorta di centro olimpico, con la piscina per le gare di nuoto e di tuffi. Tra le nuove opere furono realizzate il velodromo, per 20.000 spettatori, il Palazzetto dello Sport, per le gare di basket, con una capacità di 5000 spettatori, e il villaggio olimpico, a distanza di passeggiata dal complesso del Foro Italico, in cui lavorarono durante i Giochi quasi 300 cuochi. La sua collocazione vicino ai principali impianti ‒ resi più facilmente raggiungibili dalla costruzione di un nuovo ponte sul Tevere ‒ e appena a un paio di chilometri dal centro di Roma, rappresentava un magnifico esempio di integrazione degli atleti con gli abitanti della città. E fu bellissimo. Niente isolamento come accade ormai da anni. Nella Capitale gli atleti potevano, nel poco tempo libero dagli impegni agonistici e di allenamento, rilassarsi andando incontro alla vita cittadina. La bella estate olimpica di Roma 60 non è mai più stata uguagliata.

