Olimpiadi 2026, Malagò: «Milano, Torino e Cortina: avanti con la candidatura unitaria»

«La commissione indica in assoluto come strada da seguire e come auspicio la candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura italiana». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l'ultima riunione della commissione di valutazione sulle Olimpiadi invernali 2026 alla vigilia della decisione finale che dovrà essere approvata dal Consiglio nazionale. «È una novità assoluta. È stata ottenuta dal Cio la possibilità di avere un riscontro di pari dignità da parte delle tre città».



© RIPRODUZIONE RISERVATA