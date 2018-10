Olimpiadi 2026, il sindaco di Cortina: «Grazie a Cio e Coni». Sala: «Avanti con fiducia. Noi ci crediamo»

«Grazie al Cio che ha apprezzato la nostra candidatura e al Coni ha creduto in noi, ora ci aspettiamo una risposta positiva anche dal Governo». Lo dice all'ANSA il sindaco di Cortina Gianpaolo Ghedina sulla candidatura della cittadina dolomitica con Milano per le Olimpiadi invernali del 2026 dopo l'ammissione al trio delle possibili città organizzatrici. «Molto bene anzi benissimo - aggiunge Ghedina - ce lo aspettavamo perché la nostra candidatura è molto forte. Ora l'ufficialità - conclude - ci dà gioia ed emozione ma soprattutto da subito ci mette 'pancia a terrà per lavorare al prossimo traguardo».



«La candidatura di Milano-Cortina 2026 è stata ufficialmente accettata dal Cio. Avanti con fiducia! #noicicrediamo». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato con un tweet l'ok del Comitato olimpico internazionale alla corsa delle due città italiane che si candidano ad ospitare i giochi invernali del 2026.



«Si sta scrivendo una pagina di storia. Siamo nella short list: è una svolta strepitosa ed emozionante per un'Olimpiade che diventerà endemica per tutta la montagna veneta, non solo per Cortina, le cui ricadute positive avrebbero effetti per decenni». Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, accoglie la formalizzazione da parte del Cio, arrivata poco fa da Buenos Aires, della short list delle candidate ufficiali a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: Milano-Cortina; Calgary, e Stoccolma. «Avversari difficili, rispettabili, ma non insuperabili - aggiunge Zaia - motivo per cui da oggi a settembre 2019, quando sarà decisa l'assegnazione, non dobbiamo sprecare un minuto, lavorare con energia e concentrazione, facendo squadra per centrare l'obbiettivo, costruendo un dossier sempre più dettagliato e raffinato, tessendo relazioni positive e dando ai tecnici del Cio la totale collaborazione per le loro visite alle strutture».

