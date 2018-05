Federica Pellegrini: "Roma arrivo". Al Sette Colli ultimo test prima degli Europei

di Marco Lobasso

“Roma arrivo”. Federica Pellegrini lancia la sfida per il prossimo Trofeo Sette Colli di nuoto al Foro Italico. La Divina lo ha annunciato da Napoli, dove è impegnata nel meeting internazionale alla Scandone. “Gareggerò solo nei 100 stile libero, non farò altre gare e arriverò un giorno dopo l’inizio del programma per gli impegni nella giuria tv di Italia’s Got Talent. Ma state tranquilli, questa nuova esperienza non toglierà tempo a miei allenamenti”, ha aggiunto la Pellegrini. I 100 sl sono in programma sabato 30 giugno mentre il Trofeo inizierà un giorno prima, il 29 giugno. Per la campionessa olimpica e del mondo il Sette Colli sarà l’ultima gara ufficiale prima degli Europei di agosto a Glasgow in Scozia. “Nessun cambiamento, gareggerò nei 100 stile libero a livello individuale e nelle staffette. Questo è un anno di transizione e voglio divertirmi. Ai 200 sl non penso e non torno sulle mie decisioni. Ho visto che sono in tante in giro per il mondo a provare i 200 stile, mi fa piacere, ma io ho fatto la mia scelta, ho chiuso con una vittoria e questo ricordo mi rimarrà per sempre”. A Napoli Federica Pellegrini era accompagnata dal suo allenatore Matteo Giunta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA