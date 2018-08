Europei nuoto, fantastico bis d'oro per Simona Quadarella nei 1500 stile. Zofkova bronzo nei 100 dorso

next

Bis d'oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. Dopo gli 800 con record italiano, l'azzurra ha vinto anche il titolo nei 1500 stile, chiudendo in 15'51«61.La 19enne romana si impone con il tempo di 15'51«61 davanti alla tedesca Sarah Koehler (15'57»85) e all'ungherese Ajna Kesely (16'03«22). Simona Quadarella è la prima la prima italiana a vincere due ori individuali nella stessa edizione.



E dopo l'oro di Simona Quadarella nei 1500 stile è arrivata la medaglia di bronzo di Carlotta Zofkova nei 100 dorso con il tempo di 59«61. L'oro è andato alla russa Anastasiia Fesikova (59»19), argento per la britannica Georgia Davies (59«36). Quinto posto per l'altra azzurra in gara, Margherita Panziera (59»71).

© RIPRODUZIONE RISERVATA