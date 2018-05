Federer torna re nel ranking mondiale e Nadal ora insegue agli Internazionali d'Italia

di Marco Lobasso

Nadal a Roma a caccia dell'ottavo storico trofeo, Federer torna numero 1 del mondo senza giocare. Misteri e alchimie del ranking mondiale Atp che non ammette, da sempre, deroghe al romanticismo e ai sogni. Contano solo i numeri. Rafa perde i punti della vittoria a Madrid e scende in classifica. Re Roger non gioca e resta fermo ai suoi punti di almeno un mese fa (8670): è proprio vero che, anche da lontano, la loro rivalità non finisce mai.

Per la cronaca, lo svizzero, pur avendo deciso di saltare la stagione sulla terra rossa, ha nuovamente scavalcato in vetta al ranking Atp il rivale spagnolo. Scambio di posizioni anche tra Kevin Anderson e l'austriaco Thiem (che ha conquistato la finale a Madrid, dopo aver battuto Nadal nei quarti), rispettivamente settimo e ottavo. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri pur scivolando indietro di due posizioni, al numero 21. Alle sue spalle Andreas Seppi, numero 49, mentre guadagna una posizione Paolo Lorenzi (n.72). Perde nove posizioni Marco Cecchinato, numero 73. Fuori dai top 100 è stabile al numero 103 Matteo Berrettini mentre perde tredici posizioni Thomas Fabbiano, numero 118. Questa la top ten del ranking Atp, tra parentesi la posizione precedente: 1. (2) Roger Federer (Svi) 8.670 punti; 2. (1) Rafael Nadal (Spa) 7.950; 3. (3) Alexander Zverev (Ger) 6.015; 4. (5) Grigor Dimitrov (Bul) 4.870; 5. (4) Marin Cilic (Cro) 4.770; 6. (6) Juan Martin del Potro (Arg) 4.540; 7. (8) Kevin Anderson (Rsa) 3.660; 8. (7) Dominic Thiem (Aut) 3.545; 9. (9) John Isner (Usa) 3.305; 10.(10) David Goffin (Bel) 2.930.

