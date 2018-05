Rafa Nadal dopo Roma torna numero 1 del tennis mondiale

di Marco Lobasso

L'Atp da oggi incorona Rafa Nadal nuovamente numero 1 del tennis mondiale. La classifica mondiale odierna riporta al numero 1 del mondo lo spagnolo, vincitore ieri degli Internazionali BNL d'Italia di Roma in finale su Zverev; per Rafa 8870 punti, cento in più del suo grande rivale Roger Federer che non sta disputando la stagione dei tornei su terra battuta e che tornerà in gara a giugno sull'erba. Nadal si è ripreso lo scettro di più forte giocatore del mondo due settimane dopo averlo perso, causa la sconfitta nei quarti di finale al Masters 1000 di Madrid con l'austriaco Thiem. Adesso Nadal sarà numero 1 agli Internazionali di Francia del Roland Garros di Parigi, che iniziano il prossimo 3 giugno e che lo spagnolo ha già vinto in carriera dieci volte. Il primo degli azzurri nel ranking Atp è Fabio Fognini, al numero 19, dopo i quarti di finale ottenuti al Foro Italico (sconfitto in tre set proprio da Nadal).

