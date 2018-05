Rossi rilancia: "Le Mans è una pista che mi piace, la Yamaha può essere veloce"

E' già tempo di Motomondiale. La grande carovana internazionale di MotoGp si è spostata questa settimana in terra transalpina, per un altro appuntamento tradizionale e di grande impatto. Valentino Rossi cerca di risalire nella classifica e nel morale dopo il dominio Honda degli ultimi tempi, ma non sarà facile. Ecco le prime dichiarazioni del Dottore in vista di Le Mans. «Sono contento di approdare in Francia perché qui a Le Mans sulla carta possiamo essere veloci; solitamente la Yamaha fa bene su questo circuito. Difficile fare previsioni perché i nostri rivali sono forti, vedremo quale sarà il potenziale della moto». È il pensiero di Vale, a quinto appuntamento stagionale della MotoGp.

«Mi aspetto di essere un pochino più competitivo dei weekend precedenti -aggiunge il campione di Tavullia che su questa pista vanta 3 successi e altri 9 piazzamenti sul podio-. Non so ancora a che punto siamo rispetto agli altri, sarà interessante scoprirlo. Certamente io e il mio staff, come sempre, daremo il massimo per fare una buona corsa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA