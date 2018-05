Rossi spinge la Yamaha: "Al Mugello voglio tornare al vertice"

di Marco Lobasso

Il Mugello è alle porte e la Yamaha è la prima tra le case motociclistiche di vertice a lanciare la sfida per la vittoria. Valentino Rossi è il primo a lanciare la sfida. «Mi sentivo ottimista riguardo alla gara del Mugello prima del test che abbiamo fatto lì qualche settimana fa, ma durante il test non siamo stati veloci come volevamo. In questo fine settimana dobbiamo dare di più, dobbiamo migliorare la moto e fare del nostro meglio». Il Dottore sprona la Yamaha in vista del Gp d'Italia, domenica prossima, sesta prova del motomondiale. In questo inizio di stagione la scuderia di Iwata non ha ancora vinto una gara anche se il dottore è salito due volte sul podio, l'ultima volta due settimana fa in Francia. «È fantastico aver conquistato un podio a Le Mans, prima del Mugello -aggiunge il 9 volte iridato -. Generalmente è un bene andare sul podio prima di ogni gara, perché così tu non arrivi arrabbiato a quella successiva. Arrivo al Mugello rilassato ed è un'ottima cosa».

Fiducioso anche l'altro pilota della Yamaha, Maverick Vinales. «Stiamo andando avanti per la nostra strada a lavorare nonostante il momento. Abbiamo perso alcuni punti molto importanti all'inizio della stagione in chiave mondiale ma nonostante questo vogliamo reagire e lavorare duro per ottenere risultati nelle prossime gare». Lo spagnolo vuole un pronto riscatto sul circuito del Mugello, lui che comunque è secondo nella classifica piloti a 36 punti da Marquez. «Dopo la difficile corsa a Le Mans (settimo al traguardo) siamo stati a Montmeló per i test e ho ritrovato il feeling con la moto -prosegue lo spagnolo-. Passo dopo passo torneremo al top, il Mugello è un circuito dove incontro sempre tanti tifosi ed è perfetto per il mio modo di correre». «Affrontiamo il Gp d'Italia con ottimismo e ansiosi di trovare il giusto setup. Lotterò per la vittoria, come sempre. Darò il 100% provando a non deludere i miei fan», conclude Vinales.

