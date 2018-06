Moto Gp, Valentino Rossi: «Assen pista fantastica che mi dà grandi emozioni»

di Redazione Sport

«Ci stiamo preparando per Assen dove lo scorso anno ho vinto e questo mi dà grandi emozioni. Da una parte vuol dire che io e la Yamaha è da tanto tempo che non vinciamo, e su questo dobbiamo lavorare molto, dall'altra sono contento perché questo è un circuito fantastico». Si prepara così ad affrontare il Gp d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale della MotoGp, il 9 volte iridato Valentino Rossi. «Solitamente siamo molto competitivi su questo tracciato ma dovremo valutare quali saranno le condizioni; non si sa mai cosa può accadere», conclude il campione di Tavullia che nella classe regina ha trionfato ad Assen per ben 8 volte: 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 e 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA