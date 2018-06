Morta Noemi Carrozza, 20 anni, stella del nuoto sincronizzato. La ragazza vittima a Roma di un incidente in moto

ROMA - Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe compiuto 21 anni a settembre. Naomi era tesserata per la società romana All Round. La notizia è stata data dal sito della Federazione Nuoto.



L'incidente è avvenuto ieri, venerdì, alle 14.40 circa al km 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della Villa di Plinio a Ostia. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era a bordo, forse alla guida, di uno scooter Derbi quando per cause in corso d'accertamento il mezzo ha perso il controllo.



La giovane sincronette aveva rappresentato l'Italia in tante manifestazioni giovanili, dai mondiali junior, ai Giochi europei ed in coppa CoMeN.

Giungano a familiari, società ed amici le più sentite condoglianze dal presidente Paolo Barelli, dai presidenti onorari Salvatore Montella e Lorenzo Ravina, dai vice presidenti Andrea Pieri, Francesco Postiglione e Teresa Frassinetti, dal segretario generale Antonello Panza, dal consiglio e dagli uffici federali, dal citti' delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, da tutti gli staff tecnici e dall'intero movimento

si legge sul sito della Federnuoto.

