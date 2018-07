Morta giovane promessa dello snowboard, l'atleta si è spenta nel giorno del suo 18esimo compleanno

di Alessia Strinati

È morta nel giorno del suo 18esimo compleanno. La giovane snowboarder del team GB Ellie Soutter è deceduta per motivi che non sono stati rivelati e a darne la notizia è il team olimpico che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari.



La snowboarder era specializzata nel freeride e lo scorso anno era riuscita a portare a casa l'unica medaglia del Team GB all'European Youth Olympic Winter Festival a Erzurum, in Turchia. Recentemente era stata all'estero per allenarsi, ma da poche settimane era tornata in Inghilterra dove però è deceduta. Non si è a conoscenza di malattie o altri problemi, le cause della morte restano ancora ignote, certo è che la sua perdita ha scovolto l'intera nazione.



Proprio il prossimo mese avrebbe dovuto partecipare a una competizione, come riporta anche l'Independent, era molto amata dal suo team e una vera promessa dello snowboard, tanto che era stata indicata per conquistare un posto nella squadra del Team GB per le Olimpiadi invernali 2022 a Pechino.

