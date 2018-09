La Polonia supera 3-0 la Serbia: il Mondiale dell'Italia è appeso a un filo

Dopo la sconfitta all'esordio delle Final Six dei Mondiali del PalaAlpitour contro la Serbia, l'Italia è costretta a vincere con la Polonia. Ma non basta. Perché stasera i polacchi hanno travolto 3-0 la Serbia al termine di una partita più tirata di quanto non suggerisca il risultato finale. I parziali si sono chiusi 28-26, 28-26, 25-22. Morale della favola? Gli azzurri devono battere 3-0 i polacchi – un set perso ci eliminerebbe dal mondiale per la differenza set – e potrebbe comunque non bastare. Perché a quel punto conterebbero i punti segnati e il limite minimo lo dà, ahinoi, proprio la Caporetto di Zaytsev e compagni contro la squadra di Grbic, 53 punti appena. Cui va aggiunto ancora un po' di scarto per i due set che oggi Serbia e Polonia hanno chiuso ai vantaggi. Insomma serviranno il pallottoliere e, soprattutto, una prestazione fantascientifica dell'Italia.



Oggi, a bocce ferme, gli azzurri riflettono sulla schiacciante sconfitta subita ieri sera: «Abbiamo perso partita contro squadre che giocato meglio di noi, ci spiace tantissimo - dice Simone Giannelli, palleggiatore azzurro in ombra nel ko con i serbi -. Ci abbiamo provato e abbiamo fatto degli errori mentre loro hanno giocato una grande partita. Purtroppo per come è andata ieri è stato giusto così». Nessun calo mentale - assicura il palleggiatore dell'Italia -, solo una grande prestazione serba coincisa con una prova al di sotto delle aspettative da parte dell'Italia: «Abbiamo provato di tutto, ma quando l'avversario gioca meglio di te non riesci a entrare in partita, anche se a livello mentale ci provi». Normale quindi dormire poco la notte, ripensando alle giocate sbagliate, e caricarsi in vista della decisiva partita di venerdì: «Non sono deluso, forse sono più triste perché siamo una squadra molto forte e non siamo riusciti a mettere in campo le nostre qualità. Siamo anche un pò arrabbiati, ma dobbiamo resettare e vedere cosa non è andato ieri».



Di sicuro l'obiettivo è vedere un'altra Italia contro la Polonia: «Dobbiamo reagire, non vediamo l'ora di rientrare in campo per mangiare il pallone, gli avversari e il campo. Nel corso del torneo abbiamo avuto poche difficoltà, abbiamo giocato bene ma perso con la Russia quando eravamo già qualificati. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che ci rimane».



L'Italia ci spera, e domani sera a sostenerla ci sarà di nuovo l'entusiasmo del PalaAlpitour tutto esaurito. Oggi intanto, le Final Six hanno visto l'uscita di scena della Russia, battuta 3-0 dagli Stati Uniti dopo la sconfitta di ieri, subendo la rimonta, contro il Brasile. Domani Brasile e Usa si giocheranno il primo posto del girone, sabato le semifinali dei Mondiali, domenica le finali.

