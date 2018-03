Mondiali figura, Chen vince l'oro nel singolo uomini. Rizzo chiude 17esimo

Lo statunitense Nathan Chen è il nuovo campione del mondo di pattinaggio di figura maschile. Il 18enne campione americano si è imposto ai mondiali di Milano, chiudendo con il punteggio complessivo di 321,40. Alle sue spalle il vicecampione olimpico e mondiale, il giapponese Shoma Uno, che nel libero risale dal quinto al secondo posto. Sul terzo gradino del podio si piazza il russo Mikhail Kolyada.



Matteo Rizzo nella quarta giornata dei Mondiali di Milano, impegnato nel programma libero dell'individuale maschile, centra l'obiettivo della top 20 iridata e guadagna un piazzamento rispetto al corto, portando oltre tutto sul ghiaccio per la prima volta un salto quadruplo. Il 19enne milanese delle Fiamme Azzurre si classifica così 17° a quota 225.44 in virtù di un secondo segmento di gara valutato 148.01 punti (73.99 di valutazione tecnica e 75.02 per i components, -1 di deduzione).



Il quadruplo toeloop con atterraggio su due piedi che Rizzo ha messo in mostra a inizio esercizio è un segnale di coraggio che guarda al futuro, e poco importa che poi sia arrivata più in là una caduta sulla combinazione: la pulizia generale degli altri salti e la costanza di rendimento dimostrano la crescita inarrestabile di questo ex prospetto ormai realtà del panorama tricolore. «Sono felice del risultato e di come ho reagito al quadruplo: l'ho portato per la prima volta sul ghiaccio e questo mi dà tanta fiducia per quando, in futuro, proverò a inserirne più di uno -spiega Matteo nel post gara -. L'emozione più grande che mi porto a casa è stato comunque il boato del pubblico, non riuscivo nemmeno a sentire la mia voce: è stato addirittura più bello e coinvolgente dell'esperienza alle Olimpiadi».

