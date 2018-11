Il libro della Cacciatori domani a Roma

Domani Maurizia Cacciatori presenta il suo primo libro "Senza rete" al Mondadori Bookstore di Roma (ore 18.00 – Piazza Cola di Rienzo, 81). Introduce la presentazione il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mario Canfora.

Il libro, scritto con la collaborazione di Riccardo Romani, è la prima uscita per Assist, la collana di Roi Edizioni a cura di Demetrio Albertini: grandi campioni che si raccontano e raccontano le loro storie di vite straordinarie, di valore e di sport, in cui andare a caccia di emozioni, di ispirazione e di strategie per vincere.

Nel libro trova spazio il racconto coinvolgente ed emozionante delle storie e degli aneddoti della grande campionessa della pallavolo italiana: 5 scudetti, 5 Coppe nazionali, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Campioni e 1 Coppa CEV, un oro ai Giochi del Mediterraneo del 2001, un bronzo e un argento agli Europei del 1999, l’elezione come miglior palleggiatrice durante i campionati mondiali di Osaka del 1998 e le 228 presenze in Nazionale, di cui è stata capitana. Ma anche le avventure con le compagne di squadra, i 22 traslochi in giro per il mondo, la famiglia e i figli fino alla nuova vita come commentatrice tv e speaker aziendale. Senza rete è il racconto emozionante, coinvolgente, a tratti comico di una donna che ha imparato l’arte più difficile: quella di reinventarsi per ricominciare.

«Un libro senza filtro, senza rete appunto – spiega Maurizia Cacciatori. – Non una biografia, non un romanzo, ma quasi “un thriller”.

«Sono un uomo dello sport – commenta Demetrio Albertini, curatore della collana Assist e fondatore e Managing Director dell’agenzia di sport marketing Dema4 insieme a Manuela Ronchi. – Quando hai vissuto al centro del campo hai la visione di tutto ciò che sta attorno a te. Sei consapevole di quello che hai alle spalle che devi proteggere ma il tuo sguardo è rivolto in avanti. Devi avere la strategia vincente per cambiare il risultato insieme agli altri. Lo sport ti aiuta ad avere il coraggio di affrontare ogni giorno un cambiamento. Lo racconteranno in questa collana persone di talento senza tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA