Maratona di Londra, Sir Mo Farah sarà il re dell'edizione 2019

di Ernesto De Franceschi

Sir Mo Farah tornerà alla Virgin Money London Marathon nel 2019. Con quattro medaglie d'oro olimpiche e sei vittorie nel campionato mondiale, Farah è già l'atleta di atletica leggera più decorato della Gran Bretagna e ora sta battendo più record in strada.



Nel suo primo anno da maratoneta, Farah è arrivato terzo alla Virgin Money London Marathon di quest'anno in un tempo record britannico di 2 ore e 6 minuti e 21 secondi. Il trentacinquenne londinese ha migliorato la sua esperienza nella Bank of America Chicago Marathon di ottobre, dove ha registrato la sua prima vittoria in una maratona e stabilito un nuovo record europeo di 2:05:11.



Tornerà alla Virgin Money London Marathon nel 2019 cercando di continuare la sua traiettoria ascendente. Sir Mo ha dichiarato: "Sono lieto di confermare che tornerò a correre la Virgin Money London Marathon l'anno prossimo, ho spesso detto che le corse a Londra sono molto speciali per me e la Maratona di Londra mi dà la possibilità di correre davanti ai miei fan, sulle mie strade di casa, dove l'atmosfera è come nient'altro. Sento di aver fatto passi da gigante nell'ultimo anno, chiudendo terzo a Londra ad aprile e vincendo la mia prima grande maratona a Chicago ad ottobre, che, oltre a battere sia i record inglesi che quelli europei, mi ha dato la sicurezza di poter competere contro i migliori maratoneti del mondo. Londra mette sempre insieme un campo di livello mondiale e mi aspetto che sarà esattamente lo stesso nel 2019 e non posso aspettare la sfida".



Farah è attualmente al vertice della classifica della serie XII Abbott World Marathon Majors che ha preso il via alla Maratona di Berlino 2018 e si concluderà nella stessa gara nel 2019. La vittoria di Farah alla Maratona di Bank of America Chicago lo mette in 25 punti accanto al campione della maratona di Berlino Eliud Kipchoge (Kenya) e la campionessa della maratona di New York City Lelisa Desisa (Etiopia). Farah è il primo atleta ad essere annunciato per la 2019 Virgin Money London Marathon che si svolgerà domenica 28 aprile.

