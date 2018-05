La Moonlight Half Marathon di Jesolo si rifà il look: nuovo percorso e più comodità nei servizi agli atleti

Cambia il percorso della 8^ Moonlight Half Marathon ma non i suoi affascinanti ingredienti: mare, corsi d'acqua, tramonto, spiagge bianche e movida. La mezza maratona al chiaro di luna, organizzata dal Venicemarathon Club e dal Comune di Jesolo che si correrà nella serata di sabato 26 maggio, rinnova completamente il suo format, disegnando un nuovo tracciato scorrevole e pianeggiante ma soprattutto rendendo ancora più comodi i servizi pre e post gara agli atleti. Quest'anno la Moonlight Half Marathon non sarà più una gara in linea, bensì un anello di 21K che si svilupperà tutto nella zona nord-est di Jesolo. Si parte e si arriva nello stesso punto, nell'area di Piazza Milano, facilmente raggiungibile in auto e dotata di molti parcheggi. Qui sorgerà anche il Moonlight Village e saranno allestiti tutti i servizi dedicati all'atleta come spogliatoi, deposito borse, bagni e docce. In questo modo, anche il kit gara potrà essere ritirato fino a poco prima dello start.



Il nuovo tracciato, misurato e certificato dalla Fidal-Iaaf, vedrà, dunque, partire i concorrenti da via Danimarca e imboccare via Papa Luciani, due arterie stradali molto ampie che renderanno l'avvio più fluido e scorrevole e che condurranno gli atleti nelle campagne alle porte di Jesolo. A questo punto il percorso costeggerà il Canale Cavetta, per poi attraversare le aree dei camping lungo via Corer e fare di nuovo ritorno sul Canale fino a Cortellazzo. Qui si correrà a fianco della suggestiva foce del fiume Piave con il suo porticciolo turistico, per poi rientrare a Lido di Jesolo lungo i verdi viali della rigogliosa pineta jesolana e successivamente attraverso le scorrevoli via Belgio e via Oriente. Sarà infine il Lungomare, con le sue spiagge bianche e i romantici colori del tramonto, ad accompagnare gli ultimi chilometri degli atleti prima di tagliare il traguardo in via Danimarca, dove le luci e la musica della vita notturna di Jesolo e soprattutto il consueto calore del pubblico accoglieranno i finisher.



Anche la Moonlight 10K seguirà la stessa logistica organizzativa della gara sorella, con partenza e arrivo in via Danimarca e Piazza Milano come centro nevralgico dei servizi. Musica e beach party finale, assieme agli elementi naturalistici del percorso come il mare, i corsi d'acqua, la pineta, le spiagge e ai rinnovati servizi pre e post gara più comodi e agevoli, sono ingredienti vincenti che contribuiscono a rendere questa manifestazione unica nel suo genere.



Confermate, quindi, anche quest'anno le band musicali che suoneranno lungo il percorso per accompagnare a ritmo di rock, blues e pop il passo degli atleti, intrattenere il pubblico e rendere ancora più emozionante l'esperienza di questa manifestazione. Come da tradizione, non mancherà poi il Moonlight Beach Party, la grande festa del dopo gara dedicata agli atleti e accompagnatori che quest'anno verrà organizzata sulla spiaggia antistante Piazza Milano. Drink gratuito per tutti gli atleti che presenteranno il pettorale o la medaglia. Un momento unico per rilassarsi nel post gara, raccontandosi le emozioni vissute correndo

