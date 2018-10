Jorge Lorenzo, incidente spaventoso: moto spezzata in due Video

Spaventoso incidente per Jorge Lorenzo nel finale delle seconde libere del primo Gran Premio nella storia della Thailandia. Il pilota spagnolo della Ducati, già reduce dall'infortunio al piede ad Aragon, è caduto rovinosamente in fase di frenata sul circuito di Buriram finendo fuori pista e distruggendo la sua moto Desmosedici finita in pezzi fuori pista. Jorge Lorenzo, comunque vigile, è stato subito soccorso e portato via in barella al centro medico del circuito. Le prove sono state sospese per permettere la pulizia della pista.



