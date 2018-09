Italian Bike Festival: oltre 25.000 persone hanno invaso il Parco Fellini di Rimini

Grande successo per la prima edizione di Italian Bike Festival. La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote organizzata da Taking-Off in collaborazione con il Comune di Rimini, ha radunato presso il Parco Fellini oltre 25.000 appassionati, che hanno potuto testare i prodotti delle 120 aziende partecipanti e scoprire le novità bike 2019.



Da sottolineare inoltre la presenza di 250 negozi specializzati arrivati da tutta Italia. Tre i tracciati esterni sui quali poter provare le 1.048 bici messe a disposizione dagli espositori. All’interno del Village invece si poteva trovare un percorso di un chilometro per le urban e le road bike. Oltre a una zona off road di 3.600 mq per le MTB tradizionali ed elettriche. I più piccoli hanno potuto sperimentare le dirt bike, le BMX e le balance bike sulla Pump Track Evolve di Dolomeet Hub.







“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalla prima edizione di Italian Bike Festival”, sottolinea Francesco Ferrario, direttore della manifestazione. “La partnership con il comune di Rimini è stata vincente. Numerosissimi gli appassionati e non che hanno potuto testare e vedere le biciclette esposte, oltre ai nuovi modelli bike 2019. A Rimini si sono viste anche le famiglie con i bambini che hanno potuto vivere una bella giornata all’insegna delle due ruote.” Gli ha fatto eco Gianluca Brasini, Assessore allo Sport della città di Rimini: “Ci siamo resi conto di avere portato sul territorio una manifestazione straordinariamente appetibile per il mondo della bicicletta. Pensata in piena sinergia con tutti gli altri eventi della nostra regione del settore. Questa è la prima edizione di quello che ci auguriamo essere un evento che si inserisce a pieno titolo nel panorama nazionale e internazionale del settore bike e non solo.”



Il Grand Hotel Rimini in occasione dei suoi 110 anni ha dato il via alla prima pedalata del Festival. Il giorno seguente, spazio invece alla performance tecnica pre gara con Annalisa Faè e Alberto Fossati. La prima, esperta di nutrizione sportiva nonché runner e triathleta, il secondo, giornalista specializzato ed esperto ciclista. Nella serata di sabato, lungo un tracciato di 1150 metri, 60 atleti provenienti da tutta Europa si sono dati battaglia per aggiudicarsi la prima edizione del Criterium “Gran Premio Amarcord”, gara di scatto fisso organizzata da Pedale Riminese ASD e ASD Frecce Rosse. Per la categoria maschile si è classificato in prima posizione lo spagnolo Facundo Lezica. Alle sue spalle il campione regionale scatto fisso Emilia Romagna Andrea Tincani e Martino Poccianti campione italiano in carica.



Tra le donne, ha tagliato per prima il traguardo l’italiana Arianna Coltro. Dietro di lei la campionessa regionale scatto fisso Emilia Romagna Ania Bocchini e l’americana Hanna Raymond. Da evidenziare la partecipazione di ex professionisti di altissimo calibro: Mario Cipollini, Alessandro Ballan, Paolo Bettini e Davide Cassani. A divertire ed entusiasmare il pubblico Alex Barbero, campione mondiale di BMX che si è esibito in spettacolari trick e acrobazie.



Italian Bike Festival dà appuntamento al prossimo anno per la sua seconda edizione che si svolgerà, sempre a Rimini, nell’ultimo weekend di agosto.

